В Волгограде резко увеличился прирост новых случаев коронавируса

За последние сутки ковид выявили у жителей двух городов и 18 районов области Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается небольшое снижение прироста новых случаев коронавируса. За последние сутки заразились 232 человека. Однако в Волгограде ситуация отличается, чем по всему региону. В областном центре 2 февраля резкий скачок новых заболевших. Если накануне их было 59, то сегодня почти в 2 раза больше – 106. Зато в Волжском всего 8 пациентов получили за последние сутки положительные результаты тестов. Также коронавирус подтвердился у жителей 18 районов области.

Самые высокие цифры 2 февраля в Михайловском районе – 26 новых случаев ковида. В Николаевском заболели 18 жителей, в Жирновском – 15. В Среднеахтубинском районе заразились 12 человек, в Камышинском – 11, в Ленинском – 9. По 3 положительных теста во вторник в Нехаевском, Новониколаевском, Октябрьском и Урюпинском районах. По 2 заболевших коронавирусом в Алексеевском, Еланском, Котовском, Руднянском и Старополтавском районах, по 1 – в Дубовском и Серафимовичском.

За последние сутки в Волгоградской области коронавирус выявили у трех грудничков, четырех дошколят 1-6 лет. Заболели 7 детей 7-14 лет и 5 подростков 15-17 лет. Наибольшее число заразившихся волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет – 81 человек. Начали борьбу с COVID-19 65 жителей региона 50-64 лет и 48 пенсионеров старше 65-ти лет. Получили положительные результаты тестов 19 молодых людей от 18 до 29 лет.