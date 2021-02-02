Плюс 5 умерших от COVID-19 волгоградцев: все опоздали с лечением

Фото администрации ВО.

Сегодня, 2 февраля 2021 года, региональный оперативный штаб подтвердил смерть от коронавируса еще у пяти волгоградцев. Итого, с начала пандемии в Волгоградской области умерли от последствий COVID-19 уже 619 человек.

В летальный список сегодня добавили четырех мужчин и одну женщину. Все «сердечники», и только пожилая жительница Урюпинска обратилась за медпомощью с первого дня, как почувствовала признаки ковида, остальные опоздали с лечением. Их не смогли уже спасти.

Не одолели коронавирус даже достаточно молодые мужчины. Например, жителю Камышинского района было всего 46 лет, а мужчине из Городищенского района – 56 лет, а жителю Калача-на-Дону – 57. Все они поступили в больницы Волгограда уже в тяжелом состоянии, с двухсторонней пневмонией и осложнениями, вызванными ковидом. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

А у 64-летнего жителя Волгограда еще и заболевания эндокринной системы. Но, даже зная, что диабетики относятся к группе риска, мужчина, заболев, в поликлинику не пошел. Только через неделю, когда стало совсем худо, вызвал «скорую». Его госпитализировали в больницу №5, но помощь уже были не в силах.

66-летняя жительница Урюпинска тоже была диабетиком. И хотя она лечилась и амбулаторно, и потом в стационаре, коронавирус оказался сильнее.