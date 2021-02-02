В Волгограде региональному Совету ветеранов МВД вручили знамя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградская область 2 февраля отмечает Победу в Сталинградской битве. 78 лет назад начался поворотный момент во всей Великой Отечественной войне. Празднования в регионе начались еще накануне. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоялась церемония вручения знамени Совету ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Волгоградской области. На торжественном мероприятии присутствовали полицейские, кадеты, ветераны МВД, а также участники Сталинградской битвы Хамзя Гафуров и Владимир Паненко.

Со Сталинградской Победой поздравил ветеранов начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. С приветственным словом выступил и защитник Сталинграда Владимир Панченко, который напомнил, что миллионы советских солдат отдали свои жизни во имя подвига.

Затем под торжественный марш Преображенского полка в Триумфальный зал музея-заповедника внесли знамя ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко вручил его председателю Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковнику внутренней службы в отставке Валентину Кантемирову.