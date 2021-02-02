Волгоградцы поддержали расширение дороги на улице Могилевича

Проезд вдоль стадиона будет шире. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы на общественных обсуждениях поддержали предложение мэрии внести изменения в проект реконструкции дорог у стадиона «Трактор». Улицу Могилевича расширят на одну полосу от пересечения с улицей Ополченской.

- Решение об оборудовании разгонной полосы на улице Могилевича в точке пересечения с Ополченской принято в целях сохранения скорости движения транспортного потока на Второй продольной дороги и минимизации заторов при выезде на магистраль, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

В проект реконструкции прилегающих к стадиону «Трактор» улиц также заложили расширение до четырех полос проезжей части на улице Шурухина на участке от Жолудева до Ополченской. Из зоны строительства уберут все проходящие здесь инженерные сети, сделают освещение, ливневки. Кроме того, для удобства горожан проектом предусмотрены новые тротуары и дополнительные парковки.

Ждет реконструкции и сам стадион, и прилегающий к нему Тракторозаводский вещевой рынок. На стадионе построят новую трибуну, вокруг – ФОК и спортплощадки, а старые проходные сохранят и отреставрируют. Рядом обустроят сквер с деревьями и цветниками. Торговцам же придется потесниться, для них построят двухэтажное здание. Параллельно обновляют и пешеходную зону на улице Дзержинского. Так что через несколько лет старый Тракторный заметно преобразится.