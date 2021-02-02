Под Волгоградом легковушка влетела в фуру: водитель погиб

ДТП в Новониколаевском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ситуация с авариями на дорогах Волгоградской области остается напряженной. К сожалению, продолжают гибнуть люди. Накануне поздним вечером, 1 февраля, страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Новониколаевском районе. На магистрали «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань» 39-летний водитель ехал на «Daewoo Nexia» со стороны Москвы в направлении Волгограда. По неизвестным пока причинам мужчина вдруг потерял управление над автомобилем, выскочил на встречную полосу, где влетел в фуру «Volvo» с полуприцепом. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть водителя легковушки.

ДТП в Суровикинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Суровикинском районе также в темное время суток столкнулись сразу 3 грузовика. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 23.07 на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский». 26-летний водитель «КамАЗа» не выдержал дистанцию перед ехавшим впереди другим «КамАЗом» и врезался в него. А сзади двигался еще один грузовик «Scania», который также не избежал столкновения. В результате массового ДТП большегрузов в больницу увезли 26-летнего водителя.