Спрос на ипотеку в Банке УРАЛСИБ увеличился в 1.3 раза

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ объявил результаты работы за прошлый год по жилищному кредитованию. Так, в 2020 году спрос на получение ипотеки в банки возрос в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом. Программами ипотечного кредитования в прошлом году воспользовались 13 тысяч россиян, а общая сумма выданных средств составила 38,3 млрд рублей.

Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2021 года достиг 89,7 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,5 раза, вторичного – в 1,1 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов – более чем в 2 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» — в 2,1 раза по сравнению с показателями 2019 года.

Подобрать подходящий вариант жилищного кредитования помогут специалисты банка. Так, клиентам доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Предложение действует и на квартиры в залоге у иных банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека 6,5%».

Получить подробную консультация по ипотечным программам и подать заявку на кредит можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»