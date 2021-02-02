В школах Волгограда объявили карантин из-за ОРВИ

В Волгограде карантин из-за ОРВИ только в нескольких классах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжает капризничать погода. Сейчас она бьет температурные рекорды, а уже скоро снова ожидаются морозы с осадками. Поэтому легко можно прогадать с одеждой, выходя на улицу, и простыть. Так из-за заболеваемости ОРВИ в некоторых школах Волгограда объявили карантин. Однако учебные заведения закрылись не полностью. Занятия временно не проходят в трех классах трех школ. Значит, эпидемии ОРВИ в области нет. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость простудами в Волгоградской области на прошлой неделе среди взрослых была ниже эпидемических порогов на 48%. А с осени до нового года взрослое население повально шло в поликлиники с больным горлом, насморком и температурой, но причиной этого был не коронавирус.

Среди детей до двух лет эпидемический порог заболеваемости ОРВИ ниже на 71%, среди дошколят 3-6 лет – на 61%, среди школьников 7-14 лет – на 68%. Больше половины заболевших приходится на волгоградцев от 15 лет и старше. Случаи гриппа в Волгоградской области не фиксируются.