2 февраля в Волгограде побит температурный рекорд

Циклон принес в Волгоград оттепель и дожди. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 февраля, важный день в волгоградской истории: 78 лет назад завершилась победой одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. И впервые за полувековую историю в этот день в Волгограде столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов. Это новый температурный рекорд.

Как сообщает Яндекс.Погода в последний раз таким теплым 2 февраля был в Волгограде в 2001 году. Но даже тогда столбик термометра поднялся всего до +5 градусов. Сегодня новый рекорд за 59 лет наблюдений.

Инфографика Яндекс.Погода

- Местами дождь, утром на дорогах туман, а к ночи в отдельных районах будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, - добавляют в Волгоградском ЦГМС.