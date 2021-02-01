Готовьтесь к пробкам: на мосту Волжской ГЭС возобновляется ремонт

Фото администрации ВО.

Ну что, водители, готовьтесь опять стоять в пробке на мостовом переходе Волжской ГЭС: ремонтные работы возобновляются. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, подрядная организация приступает к третьему (заключительному) этапу ремонта дороги.

- Сегодня рабочие подрядной организации уже приступили к подготовительным работам: устанавливают ограждения и дорожные знаки. В этом году им предстоит капитально отремонтировать 7,7 тысяч квадратных метров дороги на пяти участках общей протяженностью около 800 метров. Причем обновлять будут не только дорожное полотно, но и несущие конструкции пролетных строений, деформационные швы, сточные треугольники, а также поставят новые опоры освещения и ограждение, - перечисляют фронт работ на 2021 год в администрации города-спутника Волгограда.

Напомним, ремонт моста Волжской ГЭС идет уже три года. На данный момент готовность объекта составляет 68%. Работы еще много, потому и начать решили, не дожидаясь весны. Работы ведет компания ООО «Рисна», деньги выделяются на объект в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма финансирования на этот год составляет 385 миллионов рублей. Сдать полностью отремонтированный мостовой переход должны в октябре 2021 года.