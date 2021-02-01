Волгоградца за пьяное вождение отправили в колонию строгого режима

45-летнего жителя Быковского района Волгоградской области за вождение в пьяном виде суд приговорил к 1 году колонии строгого режима. Почему такой суровый вердикт? Да потому, что у мужчины за плечами уже не одна судимость и ловят его пьяным за рулем не в первый раз.

Как пояснили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, этот волгоградец уже не раз привлекался к уголовной ответственности. У него имеются непогашенные судимости по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «грабеж». Кроме того, его уже штрафовали за пьяное вождение. Но в августе прошлого года он опять попался за рулем в нетрезвом виде.

Прокуратура в суде настояла на том, чтобы нерадивого водителя приговорили к реальному лишению свободы. И Быковский райсуд согласился с доводами обвинения. Когда волгоградец выйдет из колонии, он еще год не сможет сесть за руль.