В Волгограде оставшиеся без лекарств льготники стали жертвами электронной системы

Волгоградцы столкнулись с невозможностью получить бесплатные лекарства. Фото: Семен ШПАК

Волгоградцы, имеющие право на льготные лекарства, стали заложниками «электронного бесправия». Такой вывод сделал по итогам совместной проверки с прокуратурой уполномоченный по правам человека в Волгоградской области. Жители региона уже давно жалуются на большие задержки в обеспечении льготными лекарствами, кроме того им отказывают в оформлении рецептов в поликлиниках. И проверка показала, что жалобы обоснованы. Причиной, по которой волгоградцы не могут получить жизненно важные лекарства, стали ограничения в электронной системе рецептурного документооборота.

- В автоматизированной системе «Система регистрации льготников» установлены технические ограничения, не позволяющие лечащим врачам при приеме пациентов выписывать рецепты на льготные лекарственные препараты (изделия медицинского назначения) при их отсутствии в аптечной сети или наличия в указанной электронной системе сведений о рецептах, находящихся на отсроченном обеспечении, в отношении таких пациентов, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе омбудсмена.

Однако согласно приказу Минздрава, врач должен выписать рецепт, не взирая на эти ограничения. Теперь проблемой оставшихся без лекарств льготников и защитой их прав будет заниматься прокурор Волгоградской области. Уполномоченный по правам человека направил ему дополнительное обращение.