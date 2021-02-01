Вошел в доверие: в Волгограде Дитя Сталинграда едва не лишилась квартиры из-за мошенника

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде пожилая женщина едва не лишилась собственной квартиры. Она пережила страшные годы Великой Отечественной войны, осаду Сталинграда, осталась сиротой. Однако мошенники ради личной выгоды не испытывают сострадания, даже когда обманывают таких людей. 45-летний директор кредитной организации вошел в доверие к 80-летней пенсионерке и попросил подписать договор залога ее квартиры в Краснооктябрьском районе. Он уверял, что процедура формальная и никаких последствий не будет. Женщина, которая имеет статус Дитя Сталинграда, поставила подпись в документах. В октябре 2020 года волгоградка узнала, что она живет уже не в своей квартире. Жилплощадь перешла во владения того самого директора кредитной организации.

- Согласно вступившему в законную силу решению суда престарелая женщина утратила право пользования своей квартирой еще в августе прошлого года и подлежит выселению без предоставления другого жилого помещения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

К пенсионерке стали приходить судебные приставы, которые настаивали на ее выселении. Однако впоследствии следователям вместе с сотрудниками регионального УФСБ России удалось вскрыть мошенническую схему. Квартиру в канун 2 февраля вернули свидетельнице Сталинградской битвы. А на ее обманщика завели уголовное дело – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемый признал вину.