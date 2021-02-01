Игорь Артамонов посетил турнир по киберспорту и сам сел в кресло геймера

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Турнир по киберспорту Cyber Life Dota2 Cup состоялся накануне при поддержке областной федерации киберспорта, профессионального спортивного клуба «Липецк» и управления физической культуры и спорта региона. За призы от партнеров боролись пять команд. Победа досталась команде CYBER SPACE, на втором месте – NoPikachu, третье заняла Team Cem.

Чемпионат посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообщался с профессиональными игроками и сам сел в кресло геймера. «Как в администрации», – прокомментировал руководитель региона слова одного из спортсменов, который описал принципы работы в команде фразой «кто-то добывает золото, кто-то помогает». «В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – добавил Игорь Артамонов.

Как рассказали представители федерации киберспорта, они планируют не только развивать киберспорт в Липецкой области и проводить турниры для желающих, но также будут использовать навыки и опыт спортсменов для обучения детей цифровым компетенциям на базе IT-Куба.