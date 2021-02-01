Охотник за золотом: рецидивиста в Волгограде поймали за серию грабежей

За грабежи жителю Светлоярского района грозит 4-летний тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очень самоуверенный грабитель орудовал на юге Волгограда. Он занимался кражей дорогих украшений. Причем делал он это в открытую. В январе в полицию поступило несколько заявлений от жительниц Красноармейского района. По одному и тому же сценарию они лишались золотых цепочек. На улице к ним подходил неизвестный мужчины, быстро срывал украшения и убегал. Среди потерпевших 3 женщины. Оказалось, что пострадал и один мужчина – продавец в магазине. К нему также наведывался грабитель и украл цепочку. Полицейским удалось найти охотника за золота. Им оказался 33-летний житель Светлоярского района. Мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанный признался в грабеже. Оказывается, в дни преступлений он приезжал к своей девушке в Красноармейский район. Но перед свиданиями лишал золотых цепочек прохожих. Украшения он сдавал в ломбарды разных районов Волгограда. Полицейские возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей, ему грозит до четырех лет тюрьмы.