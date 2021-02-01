57 дорог отремонтируют в Волгограде и Волжском в 2021 году

Более 37 километров трасс отремонтируют в Волгограде и Волжском Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области утвердили план по ремонту и строительству автомобильных трасс на 2021 год. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и областных программ. По всему региону должны привести в порядок 327 километров дорог и построить 55,6 километров новых магистралей. В Волгограде обновят 42 участка, в Волжском положат новый асфальт на 15 улицах.

В областном центре отремонтируют более 27 километров дорог. Подрядные организации выйдут на улицы Лазоревая, Курчатова, Авиаторской, Полины Осипенко, Тельмана, Тургенева, Пермской, Кубанской, Кооперативной, Лавровой, Чапаева, Дымченко, Социалистической, Шекспира и другие. В перечне работ в Волжском – обновление свыше 10 километров. Работы пройдут на улицах Казначеева, Иртышская, Смирнова, Московская, Ленинградская, Прибрежная, Пивнева, Дзержинского, Горького, Ворошилова, Ангарская, Пархоменко, а также на Индустриальном проезде. Кроме этого, в городе-спутнике продолжат ремонтировать мост на ГЭС и строить новый участок улицы Карбышева от 87-й Гвардейской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, обновление трасс пройдет в районах: в Дубовском, Городищенском, Иловлинском, Котовском, Октябрьском, Чернышковском, Палласовском, Фроловском, Клетском, Новоаннинском, Еланском, Среднеахтубинском, Калачевском, Киквидзенском, Руднянском, Ольховском, Камышинском и Урюпинском.