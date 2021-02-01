Резко выросло число заболевших ковидом в Волжском, Михайловке и Камышине

Заболевших чуть меньше с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти каждый день в Волгоградской области фиксируют чуть меньше заболевших коронавирусом. На 1 февраля 2021 заразились еще 237 человек. Из них меньше сотни приходится на большие города Волгоград и Волжский, остальные распределены по 20 районам Волгоградской области. В Волжском на сегодня 36 новых инфицированных, в Волгограде – 59, в Михайловке – 22, в Камышине – 15. А в Среднеахтубинском районе подхватили коронавирус сразу 23 жителя. Среди новых заразившихся на сегодня 14 детей, в том числе двое младенцев, 21 представитель молодежи, 82 волгоградца среднего возраста и сразу 120 человек старше пятидесяти.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, не меньше ковидных обнаружили и в других районах региона. В Ленинском – 14, десять в Урюпинском, по девять заболевших на сегодня в Новониколаевском и Старополтавском, по восемь – в Быковском и Светлоярском, шесть человек подхватили ковид в Николаевском.

Сразу в трех районах Волгоградской области по трое заразившихся коронавирусом на 1 февраля, в их числе Новоаннинский, Ольховский и Чернышковский. Дубовка и Фролово прибавили к спискам ковидных по два человека, Котовский, Котельниковский, Руднянский, Серафимовичский и Нехаевский районы – по одному. Лидеры по заболеваемости остаются прежними. А меньше ста заразившихся только в Алексеевском районе, да и тот скоро перешагнет эту планку.