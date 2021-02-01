Дату и способ заражения установить невозможно: в Волгоградской области еще 6 человек умерли от коронавируса

В понедельник в Волгоградской области общее число смертей от ковида достигло 614 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С каждым днем смертей от COVID-19 становится больше. К сожалению, не всем пациентам удается справиться с вирусом. Кто-то тянет с обращением к медикам, кому-то не помогает амбулаторное лечение. А экстренная помощь в стационарах уже не спасает. За все время пандемии скончались 614 волгоградцев. 1 февраля в Волгоградской области подтвердились 6 летальных исходов от коронавируса, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

В тяжелом состоянии оказался в 4-й клинической больнице 44-летний волгоградец. У пациента с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта врачи не смогли установить дату и способ заражения ковидом. То же самое произошло и с 84-летней жительницей Волгограда, которая попала сразу в реанимацию больницы Фишера в Волжском. У пенсионерки были проблемы с сердечно-сосудистой системой и органов дыхания. Невозможно было установить, как и когда подхватил коронавирус и 64-летний камышанин. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в клиническую больницу №5. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Не смогли спасти медики и 57-летнего жителя Новониколаевского района. В Урюпинскую ЦРБ он поступил не в обычную палату, а сразу в реанимацию. Но интенсивное лечение не помогло. Специалисты не смогли установить дату и способ заражения. У пациента были проблемы с сердцем. А 47-летней волгоградке не помогло амбулаторное лечение. Хотя она сразу обратилась в поликлинику. Но лучше ей не было. Не спасли женщину и в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 68-летний житель Фроловского района заразился от своего родственника. При первых признаках недомогания решил побороть коронавирус самостоятельно. Но через неделю он пошел в поликлинику, где его направили во Фроловскую ЦРБ. У мужчины были проблемы с сердцем и эндокринной системой.