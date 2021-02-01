В Волгограде начали собирать пролеты пешеходного моста через Нулевую продольную

Фото: Администрация Волгограда

В центре Волгограда продолжают строить пешеходный мост над Нулевой продольной. Подрядчик приступил к новому этапу работ. Специалисты начали укрупнительную сборку пролетных конструкций. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, всего рабочие соберут 3 пролетных строения. Для этого сделали 36 крупногабаритных конструкций из низколегированной стали повышенной прочности. Обещают, что они устойчивы к коррозии.

На стройплощадке уже завершилось бетонирование опор эстакады, которые имеют форму восьмигранника. Всего 8 конструкций, высота которых от 4,5 до 6,3 метров. Над проезжей частью Нулевой продольной пешеходный мост возвысится на 5,5 метров, чтобы по дороге могли двигаться не только легковые автомобили.

Сама пешеходная эстакада будет шириной 18 метров и около 80 метров в длину. Она соединит улицу Чуйкова с набережной. По мосту волгоградцы и гости города смогут спуститься к строящемуся амфитеатру и установленному бронекатеру БК-31.