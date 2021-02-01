2 человека погибли в авариях в Волгоградской области 31 января

Авария во Фроловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

За прошедшие сутки, 31 января, на дорогах Волгоградской области случились 2 смертельные аварии. В Волжском на улице Карбышева 18-летний водитель за рулем «Лады Гранта» не пропустил 79-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Страшная авария произошла на трассе Р-22 Каспий во Фроловском районе. 52-летний мужчина, управляя машиной «ВАЗ-21103», вылетел на встречную полосу. Там ехала «Лада Веста». Сильнейшего лобового столкновения избежать не удалось. В результате ДТП скорая помощь увезла 57-летнего водителя «Лады Веста», его двух пассажиров - 56-летнюю женщину и 4-летнего ребенка. Также госпитализировали водителя «ВАЗ-21103». А его 60-летний пассажир погиб.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 31 января на дорогах региона случились еще 3 аварии, в которых различные травмы получили 4 человека. Также за воскресенье полицейские задержали 18 нетрезвых водителей.