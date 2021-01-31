В Волгограде на несанкционированном митинге задержали рыцаря

В Волгограде на несанкционированном митинге, который прошел 31 января, полиция задержала 42 человека. В числе тех, кто из центра поехал не домой, а в отделение полиции, были и дети. А еще рыцарь. Возможно, рыцарь не по сути, зато в доспехах. Молодой человек явился на акцию, так сказать, в полном обмундировании: на руках – металлические латы, на ногах – наколенники, на груди – бригантина (доспех из пластин, наклёпанных под суконную или стёганую льняную основу). С кем этот парень собрался воевать и где взял доспехи, теперь выясняют сотрудники полиции. Юного «рыцаря» препроводили в отделение. Говорят, молодой человек не только бравировал перед гуляющими своим костюмом, но еще и провоцировал участников незаконной акции на столкновения с полицией.

Напомним, что сегодня в Волгограде несанкционированный митинг оказался уже не такой многочисленный, как 23 января. В центр «погулять» приехали около 60-ти человек. Здесь их уже ждали сотрудники полиции, ОМОН и представители Росгвардии, которые оперативно завершили мероприятие, едва оно успело начаться.