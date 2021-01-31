Еще плюс два: к «Ротору» присоединились новый хавбек и форвард

Фото СК "Ротор".

Пока волгоградцы «воюют» с грязью, дождями и мокрым снегом, футболисты «Ротора» готовятся к новому сезону в турецком Белеке. Основные игроки набирают форму, а главный тренер Александр Хацкевич ищет усиление на слабые позиции. Сегодня, 31 января, в пресс-службе волгоградского клуба официально подтвердили, что в новом сезоне за сине-голубых будет выступать новый голкипер: Игорь Обухов перешел в «Ротор» и уже присоединился в команде в Турции.

Кроме того, теперь с основой в Белеке тренируется новый хавбек - полузащитник молодежного состава Дмитрий Вершков, и новый защитник Юрий Логвиненко (игрок сборной Казахстана и четвертый по счету, кто перешел в «Ротор» из «Астаны»).

Ну и очередная интрига от волгоградского клуба: «На просмотр в Турцию прибыл нападающий». Фамилию не называют, а волгоградцы в комментариях уже иронизируют – «Нападающий? Интересно –дзе или –швили?», подчеркивая тот факт, что в последние годы в волгоградский клуб «поставляют» много грузинов.

«Да какая тебе разница, какая у него национальность, лишь бы играл хорошо», - парируют комментатору фанаты. Вот Илья Бериашвили, к примеру, надежды «Ротора» не оправдал, потому сегодня покинул расположение команды. Кто следующий?

Напомним, что 2 февраля сине-голубые сразятся в Турции с казахстанским ФК «Актобе».