Камышин опять в ТОП-3 по COVID-19 с Волгоградом и Волжским

В Волгограде опять всплеск заболевших ковидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Январь 2021 года Волгоградская область завершает с неутешительной статистикой по коронавирусу: 43352 человека с начала пандемии уже столкнулись с ковидом, 608 умерли. Но, надо сказать, пандемия затихает, и за минувшие сутки в регионе положительный тест подтвердили всего у 241 человека. Больше всего в Волгограде – плюс 136 заболевших, новый всплеск. В Волжском – 27 заболевших. На третье место опять вышел Камышинский район, где заболело ковидом сразу 20 человек. Всего же за сутки, к 31 января 2021 года, положительные тесты на COVID-19 получили жители 14-ти районов области. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Опять много зараженных во Фроловском районе – плюс 14 человек и в Котовском – плюс 8. По шесть новых случаев в Среднеахтубинском и Дубовском районах, по четыре – в Суровикинском, Городищенском и Ленинском, по три – в Светлоярском, Жирновском и Иловлинском, по одному – в Руднянском, Клетском и Ольховском.