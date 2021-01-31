«Их лечили с первого дня болезни»: еще пять волгоградцев умерли от COVID-19

Медики сделали все, что смогли, но коронавирус оказался сильнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии коронавируса нам твердят: «Не занимайтесь самолечением ковида, сразу обращайтесь за емдпомощью». Да, ранняя диагностика увеличивает шансы на успешное выздоровление, но, к сожалению, не гарантирует. Сегодня, 31 января 2021 года в официальную статистику умерших от COVID-19 в Волгоградской области попали 5 человек, и все они лечились под наблюдением медиков с первого дня, как почувствовали первые признаки коронавируса. Но ни амбулаторное, ни стационарное лечение им не помогло. Старшему из них было 78 лет, младшему – 54 года.

В сегодняшней печальной статистике одна женщина 60-ти лет и четыре мужчины. 66-летний мужчина из Волгограда умер от ковида в наркодиспансере, 65-летний пенсионер из Урюпинского района скончался в местной ЦРБ, 78-летний старик из Камышинского района - в райбольнице №1, 54-летний мужчина из Алексеевского района – в Урюпинской ЦРБ.

- Все эти люди при жизни страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, - добавляют «КП-Волгоград» в региональном оперштабе.