«У нас своя битва»: в Волгограде родители малыша с СМА устроят акцию 2 февраля

В Волгограде 2 февраля, кроме праздничных мероприятий, посвященных годовщине победы в Сталинградской битве, пройдет и еще одна акция – не менее важная и значимая. В этот день волонтеры выстроятся в «линию победы за жизнь Илюши Шахова» – мальчика с СМА (спинально-мышечной атрофией из Фролово). Они будут раздавать листовки и расскажут, почему маленькому мальчику из Волгоградской области так нужна ваша помощь.

«2 февраля это памятная дата для каждого Волгоградца. В честь победы в битве на Волге в городе установили памятные знаки вдоль «линии обороны Сталинграда». Сегодня мы предлагаем выстроить линию обороны в жизни Илюши. Он тоже ведет свое сражение. Сражение за жизнь с тихой убийцей СМА», - пишет в своем интсаграме мама Илюши.

Илье Шахову уже 11 месяцев, а лекарство от СМА надо ввести до двухлетнего возраста. Времени остается мало, а денег собрать надо очень много. Лекарство «Золгенсма» стоит 150 миллионов рублей. На сегодняшний день родители Ильи собрали всего 17,5 миллиона рублей. «В Сталинградской битве сражались все, и мы не можем допустить, чтобы наследники великой победы в одиночку бились за свою жизнь. Каждый из нас может повторить сегодня подвиг славных дедов – встать в линию обороны за жизнь Илюши. Воскрес Сталинград, будет жить и Илюша!», - говорят волонтеры, которые помогают этой волгоградской семье.