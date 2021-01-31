В Волгограде перекрыли проспект Ленина и закрыли станции «подземки»

Электротранспорт в полдень в Волгограде замер из-за несанкционированного миьинга. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В полдень пассажиры трамвая, которые волею судьбы оказались на площади Ленина в Волгограде, уперлись в закрытую «подземку». Станцию закрыли. Говорят, временно. Одновременно, перекрыли для пассажиров и подземную станцию «Метротрама» на Комсомольской. Напомним, именно в полдень 31 января в Волгограде должен пройти несанкционированный митинг, о чем сообщали в соцсетях.

Электротранспорт на это время тоже встал. Троллейбусы пережидают на остановках. Вместе с ними томятся в ожидании и пассажиры.

Пассажиры метротрама уперлись в закрытые двери "подземки". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, что в правоохранительных органах региона заранее предупреждали о том, что будут пресекать любые правонарушения и будут принимать все меры реагирования . А также напоминали об ответственности за участие в несанкционированных митингах, и что за это грозят немаленькие штрафы.