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Экономика

Волгоградские чиновники сэкономили на закупках 2,7 миллиарда рублей

Деньги эти пустили на другие проекты
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Власти поясняют экономию хорошей конкурентностью на рынке.

Власти поясняют экономию хорошей конкурентностью на рынке.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградским властям удалось в 2020-м году сэкономить на госзакупках 2,7 миллиарда рублей. Говорят, все благодаря хорошей конкуренции на рынке и прозрачности проведения аукционов.

- Всего в прошлом году осуществлено более 10,5 тысячи аукционов. Нначальная (максимальная) сумма всех этих контрактов превышала 70 миллиардов рублей. Но стоимость удалось значительно снизить благодаря конкурентной борьбе и повышению качества проведения аукционов, - отмечают в региональном комитете по регулированию контрактной системы в сфере закупок. - Сэкономленные на контрактах деньги пошли на реализацию других социальных программ и проектов развития региона.

Муниципалитеты Волгоградской области за 2020-й год сэкономили на госзакупках 796,2 миллиона рублей. Также немалую сумму удалось сохранить благодаря автоматизации закупок малого объема (система «Электронный магазин» работает в регионе с 2016 года). К «Электронному магазину» имеют доступ все владельцы малого и среднего бизнеса в регионе. Благодаря их конкурентной борьбе удалось сэкономить еще 178,3 миллиона рублей.