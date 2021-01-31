«Все в папу»: волгоградская «квадромама» призналась, как получились четверняшки

Фото с личной странички Виктории Маркович.

«Кирилл, Рома и Дима уже со мной. Осталось дождаться только Богдана. Он родился самым маленьким – всего 900 граммов, но сегодня (спустя две недели от роду) мой богатырь уже весит 1100 граммов. Рома весит уже 1725 граммов (родился 1480 гр) и уже готовится перебраться из кювеза в теплую кроватку. У Димы в первые дни были проблемы с животиком, но сегодня все нормально. Пока малышей не докармливаю – хватает своего молока», - рассказывает волгоградка - мама новорожденных четверняшек и своих чудо-сыночках.

Единственное, на что пожаловалась Виктория Маркович своим подписчикам в инстаграме (число которых, к слову, растет день ото дня) – на сонливость. Говорит, засыпает, буквально на ходу.

«Меня все спрашивают – как получились четверняшки. Признаюсь, это стало огромным сюрпризом для всех, ведь (по моим данным) ни у мужа, ни у меня в роду ни у кого не было многоплодных беременностей. Хотя все мои дети похожи на супруга – и старшие девочки, и мальчишки», - поведала квадромама.

Волгоградка радуется, что ее «торопыжки», которые появились на свет в 29 недель, активно растут.

«Если так и дальше пойдет, то в 8 марта мы все будем дома», - уже ждет не дождется Виктория.