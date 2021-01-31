В Волжском водитель на иномарке сбил юношу и сбежал

В Волжском за сутки произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 30 января 2021 года в травмпункт Волжского с подозрением на перелом пришел 18-летний парень. Когда медики стали выяснять подробности происшедшего, оказалось, что травму он получил на дороге – его сбила машина, а водитель сбежал. Об этом врачи тут же сообщили в полицию.

Как выяснили впоследствии сотрудники ГУ МВД по региону, ДТП произошло на улице Дружбы. Молодой парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила иномарка, которая мчалась со стороны улицы Профсоюзов в сторону улицы Александрова.

- Водитель с места аварии скрылся. Но в результате оперативо-розыскных мероприятий его нашли и уже задержали. Виновником ДТП оказался 47-летний местный житель, - отчитываются в региональном Главке

Также в субботу, 30 января, пострадал по вине водителя 15-летний подросток в Камышине. Мальчишка также переходил дорогу по «зебре», когда его сбил 32-летний водитель на «Ладе Приора». К счастью, все живы, подростка с травмами госпитализировали.