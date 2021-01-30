Коронавирус нашли в Волгограде, Волжском и 18 районах области

География распространения COVID-19 на 30 января 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки новой коронавирусной инфекцией заразились более двух сотен жителей Волгоградской области. Больше всего случаев зарегистрировано в Волгограде – сразу 64 человека получили положительные тесты на ковид, в Волжском, который на втором месте, - плюс 49 случаев.

Ковид распространяется и в муниципальных районах региона. Среди них Камышинский (+16), Городищенский (+14), Михайловский (+14), Николаевский (+11), Среднеахтубинский (+11), Старополтавский (+10), Фроловский (+9), Палласовский (+8), Светлоярский (+8), Урюпинский (+7), Ленинский (+5), Ольховский (+5), Котовский (+4), Руднянский (+3), Алексеевский (+2), в Быковском, Новониколаевском и Чернышковском районах – по 1 новому случаю.

Среди заболевших один малыш до 6 лет, еще четыре ребенка до 14 лет, два подростка. Больше всего инфицированный в возрастной категории от 50 до 64 лет (82 человека).