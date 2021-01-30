За сутки коронавирус унес жизни 5 волгоградцев

За сутки - 5 жертв новой коронавирусной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

30 января от коронавируса скончались пять жителей Волгоградской области от 44 до 78 лет. У всех диагностировали хронические заболевания и двустороннюю пневмонию, которую вызывает COVID-19. Среди умерших – 44-летняя жительница Калачевского района, которая сначала лечилась амбулаторно, затем легла в ЦРБ, но врачи не смогли ее спасти. 57-летний житель Октябрьского района был госпитализирован в ГУЗ «КБ № 5» при первых признаках недомогания. Болезнь развивалась стремительно, мужчина погиб.

60-летняя волгоградка лечилась в ГБУЗ «ВОКНД». Туда она попала уже в тяжелом состоянии. 63-летняя женщина из областного центра обратилась к врачам на четвертые сутки, скончалась в ГУЗ «КБ № 4», несмотря на лечение. Не выжила и 78-летняя жительница Городищенского района.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - прокомментировал «КП-Волгоград» оперативный штаб региона.