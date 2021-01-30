Волгоградцам вновь будут начислены пени и штрафы за долги по коммуналке

В платежки, которые получат волгоградцы в 2021 году, вновь вернутся пени и штрафы за непогашенные задолженности по коммунальным услугам. Мораторий на них действовал с апреля по декабрь прошлого года в связи с пандемией, но его сроки закончились. Отметим, концессии предоставили волгоградцам возможность рассчитаться по долгам в декабре , разослав «напоминалки» о действующем послаблении. Поэтому тем, кто не успел расплатиться по счетам за ЖКХ, стоит поторопиться.

- При наличии задолженности в квитанциях от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за январь 2021 года будет отражена расчетная сумма пени. Сумма долга и пени по каждому исполнителю услуг («Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения») включена в соответствующий QR-код для оплаты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Должникам стоит знать, что пени будут начисляться до момента погашения платежек. Окончательная сумма штрафов станет известна лишь на день оплаты.