Жители многоэтажки на Ополченкой в Волгограде неделю живут без тепла

Жители многоэтажки мерзнут уже неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители четырехэтажного дома №9 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда вот уже неделю мерзнут. После коммунальной аварии батареи в их квартирах стали ледяными, а сотрудники управляющей компании каждый день кормят обещаниями, что ремонт вот-вот завершится.

- Проблемы с отоплением начались еще в декабре. В этом году топили очень хорошо, мы даже обрадовались, но потом начались аварии. Мою квартиру затопило, еще одну. Отопление убавили, а сейчас его вообще нет, - рассказала «КП-Волгоград» жительница дома Светлана. – Вот уже неделю батареи то совсем ледяные, но еле теплые. Мы очень мерзнем, зима все-таки. Вчера пришли ремонтники и в результате их работ пострадали мои соседи – их квартиру залило.

Коммунальщики на звонки жильцов лишь обещают дать тепло, «решают вопрос», но ничего не происходит.