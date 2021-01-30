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Жители многоэтажки на Ополченкой в Волгограде неделю живут без тепла

Коммунальщики обещают дать отопление каждый день, но батареи остаются холодными
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Жители многоэтажки мерзнут уже неделю.

Жители многоэтажки мерзнут уже неделю.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители четырехэтажного дома №9 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда вот уже неделю мерзнут. После коммунальной аварии батареи в их квартирах стали ледяными, а сотрудники управляющей компании каждый день кормят обещаниями, что ремонт вот-вот завершится.

- Проблемы с отоплением начались еще в декабре. В этом году топили очень хорошо, мы даже обрадовались, но потом начались аварии. Мою квартиру затопило, еще одну. Отопление убавили, а сейчас его вообще нет, - рассказала «КП-Волгоград» жительница дома Светлана. – Вот уже неделю батареи то совсем ледяные, но еле теплые. Мы очень мерзнем, зима все-таки. Вчера пришли ремонтники и в результате их работ пострадали мои соседи – их квартиру залило.

Коммунальщики на звонки жильцов лишь обещают дать тепло, «решают вопрос», но ничего не происходит.

ЧП