В Волжском четырем наркоторговцам грозит по 20 лет тюрьмы

Около года назад полицейские задержали банду наркоторговцев – четверых жителей Волжского. Самому младшему было всего 20, а старшему – 26 лет. Молодые люди решили зарабатывать незаконным способом – почти год продавали зависимым незаконные вещества с помощью закладок. Всех взяли под стражу на время следствия.

Сотрудники УМВД России по Волжскому опросили более 30 свидетелей, провели 23 судебные экспертизы, собрали достаточно доказательств вины подозреваемых.

- Вину свою в содеянном один из злоумышленников не признал, другой – признал частично, трое – сознались полностью. После сбора необходимых доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка.

Каждому из обвиняемых грозит по 20 лет тюрьмы.