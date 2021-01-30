В Волгограде 15 лауреатов конкурса «Учитель года» проводят «Классный час»

15 лауреатов первого этапа. После второго останется всего 5 учителей, имена которых мы узнаем 2 февраля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 30 января, в детско-юношеском центре Волгограда проходит второй тур всероссийского конкурса «Учитель года». 15 лауреатов должны продемонстрировать свой профессионализм в испытаниях «Классный час» и на мастер-классе. Очередность выступаний решила жеребьевка. Каждому дали по двадцать минут.

- Испытание «Классный час» покажет профессиональные и личностные компетенции педагогов в области воспитания, а также социализации учащихся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

На месте педагогов оценивало детское жюри, представители которого сразу же высказали свое мнение о прошедших выступлениях.

- «Классный урок» может дать именно воспитательную ценность. Есть коммуникативная составляющая: насколько учитель находит контакт, индивидуально обращает внимание на ученика. Конечно важно, в какой форме он это делает, насколько может проникнуть в душу, повлиять на его ценности, - прокомментировал ученик 11 класса, участник детского жюри Эльдар Тухтаров. – У меня в школе были такие уроки. Это особенное, редкое явление, еще не стандарт. Сегодня мне некоторые уроки действительно очень понравились.

- Я оцениваю с точки зрения своего ребенка: а понравилось бы ему? Интересна ли ему тема, помогает ли ему учитель раскрыть ее. Родители и дети оценивают по-своему, поэтому очень важно присутствие всех нас на этом мероприятии, - высказалась член родительского жюри Наталья Мазанова.

После этого учителя ответят на вопросы жюри, а дальше продолжат выступление на мастер-классе. Из 15 участников лишь пятеро продолжат борьбу за заветный приз - Большого хрустального пеликана. Их имена назовут 2 февраля после конференции «Вопрос учителю».

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