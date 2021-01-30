В центре Волгограда под колеса «Тойоты» попал 8-летний ребенок: водитель сбежал

Мальчика доставили в больницу. Фото: Юлия Данильченко

За минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло пять серьезных аварий, в которых пострадали люди. В их числе – 8-летний ребенок, угодивший под колеса «Тойоты Хайлендер». Как прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось ранним туром 29 января. 38-летний водитель иномарки ехал по улице Балонина со стороны Голубинской в направлении Володарского. Поворачивая на Кубанскую, автомобилист не заметил ребенка, который находился на проезжей части на «зебре».

Вместо того, чтобы остановиться, вызвать врачей, самостоятельно помочь ребенку, мужчина поступил нелогично - просто сбежал. Конечно, его задержали.

- Водитель оставил место происшествия, однако в течение суток был установлен; в отношении него составлен административный протокол, - добавили в ведомстве.

Отметим, что в эти сутки невнимательные водители сбили еще двух пешеходов. Всем им оказана необходимая помощь.