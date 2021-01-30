«Маршруты России»: Волгоградскую область признали привлекательной для туризма

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

За призовые места в премии «Маршруты России» изначально боролись 8 регионов, подавших более двухсот заявок. По итогам Волгоградскую область признали привлекательной для туристических поездок: в рамках федерального проекта «Гостеприимная Россия» отметили сразу два маршрута.

Один из них - «Память, которая с нами…». Он занял второе место в номинации «Военно-исторический маршрут». Это автобусно-пешеходная экскурсия по значимым местам Сталинградской битвы: прогулки по Аллее Героев, Мамаевом кургане, многим памятникам. Также маршрут включает поездку в Россошки на мемориальное кладбище и прочее.

Второй проект «Край казачества, вольности, славы...» отметили специальным дипломом. Туристам предлагается поездка в Кумылженский район.

- Поездка в насыщена яркой экскурсионной программой, которая знакомит туристов с укладом жизни, обычаями и традициями казаков. Гости посещают станицу Букановскую, дегустируют блюда местной кухни, любуются впечатляющими видами природного парка «Нижнехоперский», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.