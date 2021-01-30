Волгоградский суд арестовал Евгения Кочегина за агитацию еще на 10 суток

Кочегина арестовали еще на 10 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 января в Дзержинском районном суде Волгограда до поздней ночи рассматривали административное дело в отношении координатора штаба Навального Евгения Кочегина. Служитель Фемиды решил, что ближайшие 10 суток Кочегин проведет в спецприемнике за нарушение статьи 20.2 КОАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- 25-го января 2021 года Кочегин, находясь в специальном приемнике УМВД России по Волгограду, осуществил предварительную агитацию лиц, подвергнутых административному аресту, к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, до этого Кочегин по той же статье провел под арестом 7 суток. Вновь его задержали сразу же после выхода из спецприемника 29 января. Вину свою мужчина не признал.

Отметим, что прокуратура и полиция Волгоградской области предупреждают жителей региона о последствиях за участие в несанкционированных митингах.