В этом году в Волго-Ахтубинской пойме реабилитируют еще два ерика и три озера

Волго-Ахтубинская пойма – уникальный, живой уголок природы в Волгоградской области, который нужно беречь. В рамках проектов «Оздоровление Волги» и «Экология» специалисты реабилитируют водные объекты. Например, в прошлом году завершили восстановление ерика Шумроватый, озер Жестково, Большая Киляшка и Песчаное, систему Чайка и другие. В 2021 запланировано привести в порядок ерики Шуляшка и Клетский, а также три озера - Варежка, Песчаное и Два Брата. Это около ста гектаров площади. В планах до 2023 года восстановить около тысячи гектаров.

Отметим, что параллельно с реабилитацией рек у хутора Невидимка построили плотину.

- Сооружение поможет обеспечить достаточный уровень воды после прохождения весеннего половодья. С помощью переливной плотины удастся аккумулировать водные ресурсы на участке ерика Каширин, который питает сеть водотоков Каширинского водного тракта. - прокомментировала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.