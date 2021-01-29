Грозит 6 лет тюрьмы: парень и две женщины открыли в Волжском подпольное казино

Подпольное казино работало на протяжении трех месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Волжского решили сколотить состояние проведением незаконных азартных игр. Однако их подпольный бизнес в городе-спутнике просуществовал недолго. А самих организаторов подпольного казино теперь ждет суд. Обвиняются 27-летний парень и две женщины 45 и 47 лет, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. С августа по октябрь 2020 года они проводили азартные игры по адресу: улица Карбышева, 47а. Это здание торгового центра. В помещении было игровое оборудование для казино.

Расследование уголовного дела проводило Следственное управление СК России по Волгоградской области. Все три фигуранта уголовного дела признали вину частично. Прокуратура Волгоградской области направила материалы на рассмотрение в Волжский городской суд. Участникам ОПГ грозит до шести лет лишения свободы.