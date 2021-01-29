В Волгограде два дома в ЖК «Парк Европейский» достроит Фонд защиты дольщиков

Фото пресс-службы администрации ВО.

Жилой комплекс «Парк Европейский» снискал себе «славу», как самый проблемный долгострой Волгоградской области. 13 недостроенных многоэтажек и тысячи обманутых дольщиков, которые не раз выходили на акции, чтобы обратить внимание на свою проблему. В прошлом году вопрос сдвинулся с мертвой точки: ряд домов уже сдали. В числе недостроев остались дома №6 и №7. Их, как и обещали власти, будет достраивать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Волгоградской области. 27 января 2021 года Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление Фонда о намерении стать приобретателем данных объектов незавершенного строительства

- Вместе с правами на объекты Фонду были также переданы обязательства ООО "Орион" (который начинал строить эти дома) по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, - сообщают в региональном управлении Госстройнадзора.

Сдать эти дома обещают в 2022 году.