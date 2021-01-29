Расчищать волгоградские трассы от гололеда будут почти две сотни спецмашин

В эти выходные Упрдор «Москва-Волгоград» задействует на трассах Волгоградской области почти две сотни спецмашин. Они обеспечат безопасное передвижение автомобилистов по дорогам региона. На заметку для водителей, которые все же планируют отправиться в путь 30 и 31 января: плохая для дальних поездок обстановка будет также на дорогах Рязанской, Воронежской, Тамбовской и Ростовской областях.

- Обеспечивать бесперебойные проезд на подведомственных федеральных автодорогах в 5 регионах будут 513 единиц. Количество техники регулируется согласно обстановке на дорогах. Все машины, задействованные в зимнем содержании трасс, оборудованы системой ГЛОНАСС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФКУ Упрдор.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности: не нарушать ПДД, не идти на опасные обгоны и маневры, особенно в темное время суток, обязательно соблюдать дистанцию.