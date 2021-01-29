Оконная компания пыталась обмануть волгоградку и угрожала судом

Волгоградцы уже не раз жаловались в УФАС на компанию «Заводские окна», сравнивая их работу с разводами автоцентров. Антимонопольщики решили всерьез взяться за фирму вместе с ГУ МВД по Волгоградской области после очередного заявления от пожилой волгоградки. Женщина рассказала, что хотела остеклить балкон, ознакомилась с ценовой политикой организации и вызвала мастера. За 80 тысяч ей пообещали еще и внутреннюю отделку. Однако на деле все оказалось иначе – только окна обошлись бы клиентке в 110 тысяч рублей. Расторгнуть договор с ней отказались, сотрудники угрожали судом и требовали, чтобы женщина платила ежемесячно по 11 тысяч, так как окна уже изготовлены. После этого она обратилась в надзорные органы.

- Считаем, что правоохранительным органам стоит пристальнее присмотреться к компании «Заводские окна». Недавняя история с волгоградскими автоцентрами показывает, что с такими нехорошими людьми, которые не чураются нечестных методов изымания денежных средств у пожилых людей, можно и нужно бороться совместными усилиями, - прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников