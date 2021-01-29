Обнаженное искусство: музей ИЗО Волгограда покажет картины в стиле «ню»

В волгоградской музее Машкова подготовили необычную выставку под названием «Почему ню? Обнажённая натура в произведениях мирового искусства». На обозрение будут выставлены более ста работ из музейной коллекции, посвященных данной теме. Многие из них экспонировались крайне редко.

- В числе представленных работ будут произведения и волгоградских художников и известных авторов: от эротичной «Вакханки» Андреева до постсюрреалистических опытов Щербакова и Коваленко, а также созданные в духе неоэкспрессионизма работы московского нонконформиста Белютина и канадского художника Микаэля Клоза. А еще эскиз Роберта Фалька к легендарной картине «Обнажённая», которая вызвала гнев Никиты Хрущёва во время посещения генсеком выставки в Манеже, окончившейся разгромом неформального искусства, - отмечают в музее ИЗО.

В рамках выставки также пройдут лекции и мастер-классы, которые помогут разобраться в отношениях творцов разных эпох и обнаженной натуры, а также прикоснуться к основам мастерства художника.

Выставка откроется 4 февраля и будет работать до 15 марта.

Гостей ждут по адресу: выставочный зал на улице Чуйкова, 37.