Черногорцы, казахи, болгары и узбеки: «Ротор» на очередном сборе сыграет с четырьмя командами

Фото: СК "Ротор"

В субботу, 30 января, у «Ротора» начнется второй подготовительный сбор перед возобновлением Российской премьер-лиги. Волгоградская команда снова приступит к тренировкам в турецком Белеке, где проходил и первый сбор. Впереди у подопечных Александра Хацкевича 4 контрольных матча. Стало известно, кто будет соперниками сине-голубых в этих играх.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», 2 февраля команда встретится с казахстанским «Актобе». В минувшем сезоне коллектив занял последние место в своем чемпионате и опустился на дивизион ниже. 5 февраля волгоградцы запланировали спарринг с болгарской «Славией». На зимнюю паузу клуб из Софии ушел, располагаясь на предпоследней строчке в таблице. На следующий день, 6 февраля, у «Ротора» будет игра с лидером чемпионата Черногории «Будочностью». А в предпоследний день второго сбора, 10 февраля, коллектив Александра Хацкевича проведет матч с ташкентским «Локомотивом». «Железнодорожники» в сезоне 2020 года финишировали в чемпионате Узбекистана на 9-м месте.