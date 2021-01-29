Осадки, туман и ветер: в Волгограде и области потеплеет до +6 градусов

30 января в Волгограде и области ожидается потепление: как сообщили «КП-Волгоград» синоптики Волгоградского ЦГМС, в субботу будет немного солнышка, а воздух местами прогреется до +6 градусов. Не везде, конечно, а лишь в отдельных районах региона. Например, в восточной части температура воздуха днем не поднимется выше 3 градусов.Ночью будет до -8º, днем +1...+6º.

Выходной день омрачит сильный южный ветер. Его порывы достигнут максимум 20 метров в секунду. Осадки тоже будут, но в основном ночью и несильные.

- В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.