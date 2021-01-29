Коммунальщиков оставили под стражей из-за гибели людей после порыва на теплосетях в Волжском

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Подозреваемые в гибели людей из-за крупной коммунальной аварии в Волжском останутся в СИЗО до весны. На скамье подсудимых оказались двое сотрудников ООО «Волжские тепловые сети». Следствие считает, что трагедия в Волгоградской области случилась из-за их нарушения правил эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Начальник теплового района №2 не производил техническое освидетельствование трубопровода, в результате чего не дал указание о проведении плановых и внеплановых шурфовок с целью выявления коррозии и иных дефектов, а главный инженер не проконтролировал необходимость проведения шурфовки и технического освидетельствования на потенциально аварийном участке трубопровода, в связи с чем произошел прорыв, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Центральный районный суд отправил коммунальщиков под стражу. Их защита подала апелляцию, которую Волгоградский областной суд отклонил. Начальник теплового района №2 и главный инженер эксплуатирующей организации будут сидеть в СИЗО до 4 марта 2021 года.

Напомним, ЧП произошло 3 января 2021 года на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в Волжском. Случился порыв трубопровода горячего водоснабжения на глубине 2,5 метра. Кипяток размыл асфальт, из-за чего в воду упали 4 человека. В больнице от полученных ожогов скончались двое мужчин, одному из них было 65 лет, другому - 75. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.