Министр энергетики России приехал в Волгоград на запуск комплекса по выпуску масел

Фото администрации ВО.

В Волгограде будут выпускать высокоиндексные моторные масла, говорят, не хуже импортных. Они обладают большей стойкостью к окислению, отличными низкотемпературными свойствами и меньшей испаряемостью. Выпускать их будут на новом современном комплексе, построенном на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Сегодня, 29 января, на запуск производства на волгоградский завод приехали не только губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, но и министр энергетики России Николай Шульгинов, а также полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Как уточняют в администрации региона, строили этот уникальный комплекс два года, инвестировано в него более 10 миллиардов рублей. При этом, уточняют, что использовали исключительно оборудование российского производства, в том числе и волгоградского.

Андрей Бочаров особо подчеркнул экологическую составляющую проекта, мол, благодаря современному оборудованию и расход энергии уменьшится, и нагрузка на окружающую среду снизится.

Кстати, на заводе идет еще строительство второй очереди солнечной электростанции. Объект планируют запустить в работу в 2021 году, его мощность составит 20 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 30 МВт.