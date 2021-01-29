Ударила дочь табуреткой по голове: в Волжском на нерадивую мать завели уголовное дело

Волжанка не заботилась о своих детях Фото: Иван ВИСЛОВ

Вопиющий случай в городе Волжский Волгоградской области. 30-летняя женщина жестоко обращалась со свей старшей дочерью. В подразделение по делам несовершеннолетних обратилась врач поликлиники. К ней на прием приходили бабушка с 6-летней девочкой. У ребенка были ушибы головы. Полицейские начали выяснять, откуда у нее могли возникнуть такие травмы. Оказалось, что свою дочь ударила мать. Причем не руками, а табуреткой. Волжанка во всем созналась, пояснив, что ее раздражали просьбы дочери.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, эта семья с 2018 года состоит на учете как неблагополучная. У женщины двое детей. Сама она не работает, зато злоупотребляет алкоголем. Она часто бьет старшую дочь, ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней. И материнская забота у нее так и не появилась. Теперь полицейские возбудили уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.