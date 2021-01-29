На вокзале Волгограда установили датчики для замеров температуры пассажиров

Уже год, как мир живет с коронавирусом,и похоже, пришел он в нашу жизнь надолго, если не навсегда. Поэтому следить за посетителями во всех структурах теперь будут всегда с особой тщательностью. Вот, на железнодорожном вокзале Волгограде, через который ежедневно проходят тысячи людей, на днях установили современное оборудование, которое позволяет проверить температуру тела каждого входящего в здание даже без градусников. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в досмотровых зонах установили инфракрасные системы, которые с помощью датчиков будут следить за температурой пассажиров бесконтактным способов.

- Вся информация и датчиков поступает на компьютер в режиме реального времени. При выявлении пассажира с повышенной температурой система подает звуковой сигнал, а также выводит соответствующее сообщение на монитор. После этого уже наши сотрудники рекомендуют человеку пройти к медицинскому работнику, - поясняют принцип работы новой системы в Привжд.

Напомним, что помимо этого в залах ожидания вокзала установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, а сотрудники вокзала регулярно проводят дезинфекцию помещений.