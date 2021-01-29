В лидеры по коронавирусу попали Михайловка, Фролово и Жирновск

Больше всего среди новых заболевших волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 29 января 2021 года коронавирус стал постепенно сдавать позиции по всем фронтам. Уменьшается как численность новых случаев, так и смертельных, сужается и география распространения. Так, сегодня новых заболевших выявили лишь в 17-ти районах Волгоградской области. Что удивительно: Камышин покинул ТОП самых «опасных» по COVID-19 районов области, а есть место вдруг занял Михайловский район, где зарегистрировали сразу 17 новых ковидных пациентов. Добавилось число заболевших и во Фроловском районе – плюс 12 человек, а также в Жирновском – плюс 11. Ну а в лидерах по-прежнему Волгоград (плюс 90) и Волжский (плюс 57 новых случаев за минувшие сутки).

На сегодняшней ковидной карте региона также «засветились» Среднеахтубинский (плюс 9 заболевших), Старополтавский (плюс 8), в Городищенском и Камышинском по 7 положительных тестов за сутки, в Новониколаевском – 5.

В остальных районах, число новых случаев COVID-19 варьируется от 1 до 4. В их числе Палласовский, Чернышковский, Урюпинский, Нехаевский, Руднянский, Быковский, Новоаннинский, Ленинский и Николаевский районы.

Не может не радовать и тот факт, что меньше среди заболевших стало детей и стариков. За прошедшие сутки положительный диагноз подтвердился у 51-го волгоградца старше 65-ти лет, и у 12-ти детей (в том числе у одного младенца).